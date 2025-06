Aos 77 anos, Marco Nanini vai à Parada LGBT+ pela 1ª vez: 'Nunca escondi'

Marco Nanini, 77, marcou presença hoje na Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo.

O que aconteceu

Ator foi aplaudido pelo público que estava na Avenida Paulista. A 29ª edição tem como tema "Envelhecer LGBT+: Memória, Resistência e Futuro".

Recentemente, veterano falou sobre orientação sexual. "Fiz uma reunião com meu pai e minha mãe e falei: "Olha, a situação é a seguinte". Eles ficaram chocados, mas no fundo não tive problemas", disse o ator em entrevista à Quem.

Depois que tornou o assunto público, o artista garantiu que não viu grandes interferências em sua carreira. "Eu nunca escondi. Se as pessoas percebiam ou achavam algo, tanto faz", afirmou.

É a primeira vez que o artista participa da Parada. "Decidi ir justamente pelo tema. A luta do movimento LGBT+ (ou dos viados, porque eu sou pré-dinossauros) é tão grande e tão violenta, no bom sentido... Hoje percebo isso, então decidi mudar minha atitude".

Ator é casado há 36 anos com Fernando Libonati, com quem vive uma relação aberta. "Tenho uma relação muito forte, muito grande com ele. Somos casados, mas moramos em casas separadas".