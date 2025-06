Livro póstumo, mural: como Ziraldo apareceu na Bienal um ano após morte

A primeira Bienal do Livro do Rio após a morte de Ziraldo foi marcada por homenagens que reafirmam a força do autor no imaginário brasileiro. Um dos destaques foi o lançamento de "O Caminho das Sete Tias", livro póstumo escrito na década de 1990 e inédito até agora.

Dos livros às paredes

"O Caminho das Sete Tias" é um conto de fadas sobre um príncipe que perde a alegria e mergulha o reino na tristeza. Para recuperá-la, ele precisa percorrer o "caminho das sete tias" — personagens que representam as sete notas musicais e as cores do arco-íris. Cada tia ensina algo novo ao príncipe em sua jornada simbólica.

Lançado pela editora Melhoramentos, o livro tem projeto gráfico assinado por Adriana Lins, sobrinha do autor e diretora artística do Instituto Ziraldo, e preserva o texto original com anotações manuscritas do autor. A edição também inclui um QR Code que leva o leitor a uma canção composta por Antonio Pinto, filho de Ziraldo, inspirada na história.

Livro póstumo de Ziraldo, 'O Caminho das Sete Tias' é lançado na Bienal Imagem: Filipe Pavão/UOL

"A ausência do Ziraldo é bastante significativa, mas o legado segue muito vivo na escola, no imaginário das pessoas", afirma assessoria da editora a Splash. "As professoras são apaixonadas por Ziraldo. Os professores ainda trabalham suas obras em sala de aula. Ainda vemos crianças dizendo: 'Ah, o Menino Maluquinho! Olha, o bichinho da maçã!'."

Ziraldo, que morreu em abril de 2024 aos 91 anos, teve mais de 10 milhões de livros vendidos, publicados em diversos idiomas e adaptados para o cinema. Seu vínculo com a Bienal sempre foi forte — ele costumava atrair filas de até sete horas para autógrafos.

Para manter essa conexão viva, o Riocentro ganhou um mural permanente de 485 m² com alguns de seus personagens mais icônicos, como "O Menino Maluquinho", "Supermãe" e "Pererê". Um auditório também foi batizado com o nome do autor, que ainda foi lembrado em outras atividades.