Beijo na boca e mão boba: filho de Faustão posta fotos com nova namorada

João Silva, filho de Faustão, postou fotos beijando sua nova namorada, Isabella Kherlakian.

O que aconteceu

Os dois foram a um casamento em Trancoso, na Bahia. João e Isabela foram convidados na celebração da união da estudante de medicina Ollivia Frederigue com Gabriel Pilão, herdeiro da empresa Orizon.

Nas fotos, João aparece com a mão no bumbum da namorada. Essa é a primeira postagem no perfil do apresentador em que a namorada está marcada.

Amigos do casal comemoraram a postagem. Marina Ruy Barbosa comentou: "Aeeeeee".

Isabella é fundadora da marca de roupas Erla. Ela tem formação em Moda pelo IED Brasil e já atuou na marca BYNV, de Nati Vozza, antes de lançar seu próprio negócio, circula em meio a figuras conhecidas do universo fashion e do entretenimento. Em seu perfil no Instagram, ela é seguida por personalidades como Enzo Celulari, João Assunção, Thaila Ayala, Fabiana Justus e Amanda Kimberlly.