Isadora Cruz pediu 'licença' a cangaceiros mortos para gravar novela

Isadora Cruz, 27, vive mais uma protagonista na TV: em "Guerreiros do Sol", a paraibana é Rosa, uma cangaceira inspirada em Maria Bonita. Em bate-papo com Splash, ela conta que os atores gravaram em cidades do sertão nordestino por onde Lampião e seu bando passaram no início do século XX.

"Sentimos a presença deles"

Isadora confidenciou um momento quase sobrenatural durante as gravações. Antes de o elenco começar a rodar cenas na Grota do Angico, a cerca de 200 km de Aracaju, no Sergipe, os atores fizeram uma prece para pedir licença aos cangaceiros que morreram ali. A gruta é onde os corpos de Lampião e Maria Bonita foram encontrados em 1938.

Foi um momento que, para mim, enxergo como uma chamada de atenção para a gente entender o tamanho da responsabilidade de contar essa história... A gente não estava só retratando uma história qualquer, a gente estava retratando a vida de pessoas que realmente existiram, de consciências reais.

Ao entrar na gruta, a atriz sentiu uma energia muito forte e chegou a se emocionar. "Uma energia muito forte, uma presença mesmo espiritual... A gente tinha que contar essa história honrando essas pessoas, honrando a luta, a história e as batalhas delas, porque o cangaceiro teve um fim muito trágico, muito brutal. A gente estava ali no local onde eles foram assassinados, no local onde o cangaço parou de existir".

Isadora, que também é a narradora da história, ainda conta que passou a encarar cada cena como um ato de respeito. "Sempre que eu entrava em cena, pedia licença para Maria Bonita e para todas as cangaceiras. Pedia permissão para entrar e sair da melhor forma possível."

Josué (Thomas Aquino) frente a frente com Rosa (Isadora Cruz) em 'Guerreiros do Sol' Imagem: Divulgação/Globo

Café, bolo e acolhimento nordestino

Gravar a série no sertão nordestino também teve seus momentos de acolhimento. A atriz diz ter vivido experiências inesquecíveis nas locações, muitas delas em cidades pequenas e marcadas por memórias do cangaço.

Foi muito especial o contato com as pessoas. Todo mundo muito feliz de a gente estar ali gravando nas suas cidades. A gente era recebido com o maior carinho e amor do mundo. Todo canto que a gente passava, tinha um convite para tomar um café e comer um bolo. Conheci pessoas e tive conversas que vou levar para o resto da minha vida.

Para Isadora, estar no sertão da Bahia, em lugares como Canudos, foi um privilégio. "É um presente ter uma profissão que me leva a lugares extraordinários. Eu, como nordestina, fico ainda mais apaixonada, encantada e surpreendida com a beleza da nossa terra."

"Guerreiros do Sol" tem o objetivo de revisitar o universo do cangaço a partir de uma perspectiva menos caricata e mais humana em comparação ao que já foi feito sobre o tema na TV brasileira. A trama é uma criação dos autores George Moura e Sergio Goldenberg, e tem direção artística de Rogério Gomes, o Papinha.

Protagonismo feminino

"Guerreiros do Sol" é a terceira novela seguida de Isadora Cruz. Ela viveu Candoca em "Mar do Sertão" (2022) e Roxelle em "Volta por Cima". Apesar de ser exibida agora, a trama do Globoplay foi gravada em 2023, antes de ela ser escalada para a novela das 7.

Tô muito feliz porque acredito que um trabalho chama o outro. Foi depois de verem cenas de 'Guerreiros do Sol' que me convidaram para fazer a Roxelle. Isso mostra que meu trabalho como atriz despertou interesse.

Ela destaca que todas as personagens que tem vivido têm algo em comum: são mulheres fortes. "É uma honra poder interpretar tantas mulheres fortes, poderosas, destemidas, à frente do seu tempo, que buscam liberdade, independência e autonomia. Inspira as novas gerações e traz um novo olhar para esse mundo tão machista e para histórias contadas e recontadas sobre homens, com mulheres como coadjuvantes".