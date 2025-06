Famosos vão ao casamento de Giovanna Lancellotti no Cristo Redentor

Giovanna Lancellotti, 32, casou-se com Gabriel David, 27, aos pés do Cristo Redentor na noite de ontem.

Ela usou um vestido de cetim de seda assinado por Vivienne Westwood. O look ficou completo com luvas de tule e uma capa usada como lenço. Já o noivo vestiu um terno off-white Alexandre Herchcovitch.

O casal ainda fará uma segunda celebração do casamento. Enquanto a primeira foi no Rio, onde Gabriel nasceu, a segunda será em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, onde a atriz foi criada.

Os noivos escolheram 23 casais de padrinhos. Agatha Moreira e Rodrigo Simas, Fernanda Paes Leme e Miguel Rômulo estavam entre eles.

Giovanna e Gabriel começaram a namorar em 2021. Eles se conheceram através da atriz Thaís Müller, sobrinha do noivo e amiga da noiva. O noivado aconteceu em março de 2024, durante uma viagem à Tailândia.

Veja os famosos que prestigiaram a cerimônia:

Giovanna Lancellotti e Gabriel David se casaram aos pés do Cristo Redentor Imagem: Victor Chapetta e Anderson Bordê / Agnews

Agatha Moreira e Rodrigo Simas no casamento de Giovanna Lancellotti Imagem: Victor Chapetta e Anderson Bordê/ Agnews

Fernanda Paes Leme no casamento de GIovanna Lancellotti Imagem: Reprodução/Instagram

Carol Sampaio, Pedro Scooby e Cintia Dicker no casamento de Giovanna Lancellotti Imagem: Victor Chapetta e Anderson Bordê/ Agnews

Fran Castro e Miguel Rômulo no casamento de Giovanna Lancellotti Imagem: Victor Chapetta e Anderson Bordê / Agnews

Enzo Celulari no casamento de GIovanna Lancellotti Imagem: Victor Chapetta e Anderson Bordê / Agnews

Mariana Molina e Ângelo Wolf no casamento de GIovanna Lancellotti Imagem: Victor Chapetta e Anderson Bordê / Agnews

Giuliana Lancellotti, mãe de Giovanna Imagem: Reprodução/Instagram