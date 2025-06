'O cachorro era o Felipe Dylon': cantor surpreende mães em musical infantil

Felipe Dylon, 37, aceitou o convite para integrar o elenco do musical infantil "Os Saltimbancos".

O que aconteceu

Espetáculo foi produzido por Maria Lúcia Priolli, mãe de Dylon. A apresentação aconteceu na festa junina Arraiá do Chico Bento, no Parque da Água Branca, em São Paulo, neste fim de semana.

Cantor posou com crianças que assistiram ao espetáculo. A presença especial surpreendeu algumas mães, que publicaram reações nas redes sociais. "O cachorro era o Felipe Dylon", disse uma mãe, em vídeo no Instagram.

Claudia Raia estava na plateia do musical infantil Imagem: Reprodução/Instagram

Cláudia Raia levou o filho caçula, Luca, de 2 anos, para assistir à apresentação. Dylon fez questão de compartilhar um registro ao lado da atriz.

Cantor ficou famoso no início dos anos 2000, com o hit "Musa do Verão".