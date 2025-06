Entenda por que atriz de 'Bridgerton' teve cenas cortadas do filme 'F1'

A atriz Simone Ashley, de "Bridgerton", foi cortada da versão final de "F1 - O Filme".

O que aconteceu

Em julho de 2024, a atriz foi escalada para participar do filme que conta com Brad Pitt como protagonista. O papel da atriz não havia sido revelado, mas ela teria uma presença significativa ao lado do ator Damson Idris.

No filme, o piloto veterano Sonny Hayes (Brad Pitt) volta da aposentadoria para ser mentor de Joshua Pearce (Damson Idris) um jovem em ascensão. Sonny monta uma estratégia para ajudar a equipe e precisará do apoio da comissão técnica e dos chefões da escuderia para chegar ao topo.

Em entrevista para a revista People, o diretor afirmou que a decisão acontece em quase todos os projetos voltados para o cinema. "Isso acontece em todos os filmes, você acaba filmando mais do que você vai usar no corte final", revelou Kosinski.

"Cerca de duas ou três histórias paralelas acabaram sendo cortadas do filme, mas Simone é uma atriz incrível, uma cantora maravilhosa e eu quero muito trabalhar com ela novamente." Joseph Kosinski, diretor de "F1 - O Filme"

Anteriormente, a atriz havia revelado para a revista Elle que trabalhar no projeto foi algo "fantástico". "Eu tenho um papel pequeno, mas estou muito grata por fazer parte desse filme!", disse ela, que até o momento, não se manifestou sobre ter sido cortada da versão final do longa.