'Elio' tem a pior estreia da história da Pixar

O filme "Elio" arrecadou US$ 21 milhões (cerca de R$ 115 milhões de reais) nos cinemas americanos em seu primeiro final de semana, sendo a pior estreia da história da Pixar.

O que aconteceu

A animação não superou "Como Treinar o Seu Dragão" e "Extermínio". "Elio" ficou abaixo da arrecadação esperada pelo estúdio, que era de US$ 25 milhões a US$ 30 milhões.

A produção do filme custou US$ 150 milhões (cerca de R$ 826 milhões). A animação arrecadou apenas US$ 14 milhões (R$77 milhões) no exterior, totalizando US$ 35 milhões em todo o mundo.

"Elementos" (2023) detinha o recorde de pior estreia até então. O filme estreou com US$ 29,6 milhões (R$ 163 milhões) nos Estados Unidos e US$ 44,5 milhões (R$ 242 milhões) no mundo todo.

No entanto, o filme foi aclamado pelo público e permaneceu nas bilheterias, encerrando sua temporada no cinema com US$ 155 milhões (R$ 846 milhões) nos Estados Unidos e US$ 496 milhões (mais de R$ 2,3 bilhões no mundo todo). Foi uma arrecadação respeitável, considerando o péssimo resultado do fim de semana de estreia, mas longe dos patamares anteriores da Pixar

Segundo a Variety, a Pixar espera que "Elio" siga uma trajetória semelhante, já que a animação recebeu nota "A" nas pesquisas de boca de urna do CinemaScore e uma média de 85% no Rotten Tomatoes.

A estreia decepcionante de "Elio" contrasta com a estreia de sucesso de "Divertida Mente 2" no ano passado. A sequência de "Divertida Mente" arrecadou cerca de R$ 9 bilhões, o que reforça a teoria que o estúdio perde força na criação de histórias originais.