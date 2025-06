Christina Rocha reclama de atração do SBT para Patrícia: 'Sofri tanto'

Christina Rocha, 68, deixou claro o incômodo com o "Tá na Hora", programa policial que apresentou no SBT em 2024, durante participação no "Programa Silvio Santos" com Patrícia Abravanel.

O que aconteceu

Apresentadora disse que foi escalada para um programa que não combinava com a sua personalidade. "Foi muito importante pra mim tudo que aconteceu no passado. Eu renasci. Renasci profissionalmente e como pessoa."

Falei 'não' para uma coisa [programa Tá na Hora] que não estava me fazendo bem. Eu gosto de plateia, gosto de entretenimento. Jornalismo é maravilhoso, sou formada, respeito demais, mas aquilo não combinava comigo.

Ela também falou das dificuldades durante o período em que ficou fora da TV aberta. "Acho que nunca aprendi tanto, nunca sofri tanto, mas também me resgatei. Foi um resgate para mim".

Christina voltou ao SBT após um período fora da emissora. Ela retornou para comandar o "Casos de Família", que chegou a ser extinto em 2023.

O Casos de Família não é um programa que vem com novidade, porque são histórias reais. Então, é o básico mesmo dos conflitos e do que as pessoas estão passando agora. É o Casos de Família raiz mesmo, porque os problemas se renovam. Christina Rocha, em coletiva de imprensa