Mariana Rios revela o sexo do primeiro filho com Juca Diniz

Mariana Rios, 39, revelou hoje o sexo do bebê que espera com Juca Diniz, 29.

O que aconteceu

O bebê será um menino. "Entrego sua vida nas mãos de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo! Eu já te amo, meu filho!", escreveu Mariana na legenda da postagem.

Ela postou um vídeo do chá revelação. Nas imagens, Mariana se emociona ao ver os balões azuis:

Mariana Rios anunciou a gravidez na quinta-feira (19). Ela compartilhou um salmo e fez um agradecimento na publicação: "Obrigada Deus! Obrigada, Jesus!"

A artista estava tentando engravidar havia 2 anos, através da fertilização in vitro. Em 2020, Mariana sofreu uma perde gestacional e recebeu o diagnóstico de trombofilia adquirida, condição que dificulta a fertilidade e desenvolvimento da gravidez.

Ela começou a dividir a jornada com o público neste ano. "Eu comecei a me sentir mal em não contar. Inventava que não pensava nisso porque estava trabalhando muito. Escondia a minha barriga inchada por causa das injeções de hormônio. Aquilo estava me consumindo, e eu não falava pra ninguém. Mas eu não conseguia falar, porque via isso como um insucesso", disse em entrevista à Marie Claire.

A atriz falou sobre o impacto físico e emocional durante esse processo. "O emocional pesa mais. São muitos altos e baixos, muitas mudanças, cada hora é uma notícia diferente. É um teste de paciência, resiliência e ansiedade. Se você não estiver com o emocional em dia, você pira. Por isso eu sempre falo: quer fazer algo grande e transformador? Cuida do seu desenvolvimento pessoal, senão você não dá conta.