Mari Fernandez rasga calça em show e 'resolve' com fita isolante

A calça da cantora Mari Fernandez, 24, rasgou durante um show na noite de ontem em Serrinha (BA), e ela "emendou" com fita isolante.

O que aconteceu

A artista publicou o momento do "imprevisto" no Instagram. "Ontem foi tão bom que as calça nem aguentou", brincou.

Foi uma fã que avisou Mari que a calça estava rasgada, e ela agradeceu do palco. "Eu queria fazer um agradecimento especial para a fã que estava ali na frente, que me avisou que a calca estava rasgada", disse a artista, bem-humorada.

Por sorte, a fita isolante usada para ajeitar o rasgo ficou bem camuflada no tecido preto. "Quem viu, viu. Quem não viu, só na próxima. Rapaz, será que a minha 'merilu' vai ficar famosa?", brincou Mari.