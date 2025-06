Kauan, dupla de Matheus, leva tombo em show no São João de Caruaru

Kauan, 36, dupla sertaneja de Matheus, levou um tombo durante a apresentação no São João de Caruaru, em Pernambuco.

O que aconteceu

Cantor caminhava no palco quando perdeu o equilíbrio, na madrugada de hoje, e caiu no chão. Rapidamente, o artista se levantou com ajuda de um membro da equipe e levou a situação com bom humor.

Esse vai virar meme, pode ter certeza! Não precisa ficar com vergonha. Pode rir.

Kauan, em declaração ao público após a queda

O perfil da dupla sertaneja publicou o vídeo do momento da queda nas redes sociais fazendo piada com Kauan. "O primeiro tombo televisionado a gente nunca esquece! Agora tá tudo bem, galera."

Poucas horas depois, Kauan contou aos fãs que estava bem e até envergonhado com o tombo. "Hoje aconteceu um trem engraçados demais. É a segunda vez que acontece comigo em show isso. Cai do palco, meio que sem ver - viajando na maionese e olha o que aconteceu. Mas tá bom, valeu a pena demais e o show foi lindo. Mas eu fiquei com vergonha, vou falar para vocês. Não sabia onde enfiar a cara de vergonha e continuei como se nada tivesse acontecendo", disse ele, nos stories do Instagram.

E aí foi mais ou menos na metade do show. Cai, mas continuei e ainda dei uma andada no meio da galera. E eu pensei que estava de boa, que não tinha acontecido nada, foi só o impacto. Mas o pior é que eu caí em cima daquelas máquinas de fogo e fiquei com medo de sair o fogo na hora, porque estava com a cara bem em cima da máquina. Fiquei sem reação, mas veio a galera da equipe me ajudar a levantar.

Kauan

Kauan machuca a mão após queda em show no São João de Caruaru Imagem: Divulgação

O sertanejo também mostrou que acabou ralando o braço direito, mas reforçou que estava bem e nada aconteceu em virtude do tombo. "Achei que não tivesse acontecido nada, mas quando ergui a calça, vi o machucado. Na mão machucou também porque eu segurei na caixa para não cair lá embaixo do palco. Mas isso acontece. A gente acaba ficando empolgado com o show, a galera cantando e como é muita gente, tem que olhar para um lado e para o outro. Às vezes, é um palco que não conhece, então não dá para saber o que vem pela frente."