Os 4 filmes favoritos na história para Jackie Chan; um é estrelado por ele

Jackie Chan, 71, Jackie Chan revelou ao Letterboxd, rede social voltada a cinéfilos, quais são seus quatro filmes favoritos de todos os tempos. A seguir, Splash reuniu as sinopses das obras escolhidas e indica onde assisti-las.

'Rocky, um Lutador' (1976)

Rocky Balboa é um boxeador amador da Filadélfia que recebe a chance de enfrentar o campeão mundial Apollo Creed. O drama esportivo dirigido por John G. Avildsen venceu o Oscar de Melhor Filme e lançou Sylvester Stallone ao estrelato. Disponível para aluguel no Prime Video.

Sylvester Stallone em cena de "Rocky, um Lutador" (1976) Imagem: Reprodução

'A Noviça Rebelde' (1965)

Dirigido por Robert Wise, narra a vida de Maria, uma noviça alegre que vira governanta dos sete filhos do Capitão Von Trapp. Com música e carinho, ela consegue transformar a vida da família. Estrelado por Julie Andrews e Christopher Plummer e ambientado na Áustria pré-Segunda Guerra, é um dos musicais mais amados do cinema. Disponível para Disney Plus.

Cena do filme "A Noviça Rebelde" Imagem: Reprodução

'O Poderoso Chefão' (1972)

Don Vito Corleone (Marlon Brando) comanda uma das famílias mafiosas mais influentes de Nova York. Após um atentado, o filho Michael (Al Pacino) assume os negócios. A trama dirigida Francis Ford Coppola é um retrato sombrio de poder, lealdade, corrupção e violência. Ganhou três Oscars e é um clássico absoluto. Disponível no Telecine e Paramount+.

Marlon Brando em 'O Poderoso Chefão' Imagem: Divulgação

'Police Story' (1985-2019)

Estrelado pelo próprio Jackie Chan, a série de filmes 'Police Story' tem como protagonista o detetive Chan Ka-Kui. Ele enfrenta criminosos com acrobacias e cenas de ação ousadas. A mistura de humor e luta marcou o cinema de Hong Kong. O primeiro filme, de 1985, deu origem a várias sequências e consagrou o ator no gênero. Disponível no Prime Video.