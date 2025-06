Jack Betts, ator de 'Homem-Aranha', morre aos 96 anos

Jack Betts, conhecido por "Homem-Aranha" (2002), morreu na quinta-feira, aos 96 anos.

O que aconteceu

Betts morreu dormindo. A informação foi confirmada à Variety pelo sobrinho do ator.

Em "Homem-Aranha", dirigido por Sam Raimi, interpretou Henry Balkan, o presidente do conselho da Oscorp que demite Norman Osborn (Willem Dafoe). Logo depois, é morto pelo Duende Verde em um ataque na Times Square.

Betts se destacou na atuação em novelas americanas. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão "All My Children", "General Hospital", "The Doctors" e "Generations".

No cinema, ficou conhecido por filmes de faroeste e outras produções aclamadas "Deuses e Monstros", "Um Dia de Fúria", "8mm: Oito Milímetros" e "Como Enlouquecer seu Chefe".