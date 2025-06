Império Serrano anuncia enredo em homenagem à escritora Conceição Evaristo

A escola de samba Império Serrano terá a escritora Conceição Evaristo, 78, como enredo no Carnaval 2026.

O que aconteceu

Agremiação, que busca vitória na Série Ouro, revelou tema de desfile neste sábado (21). "Em 2026, seremos todos Conceição Evaristo. Ponciá Evaristo Flor do Mulungu", publicou a escola, no Instagram.

Fazer um enredo sobre Conceição Evaristo já era um desejo antigo. Suas 'escrevivências' emocionam e tocam quem as lê. Levar as mulheres de Conceição para a Sapucaí através do Império Serrano é fazer com que a comunidade se reconheça. Renato Esteves, carnavalesco

Conceição Evaristo

Nascida no dia 29 de novembro de 1946, Evaristo foi batizada uma semana depois, justamente no dia de Imaculada Conceição. A escritora também dialoga com Oxum, orixá brasileiro que, na umbanda, apresenta sincretismo com sua santa xará.

De origem mineira, ela cresceu em Belo Horizonte (MG), na favela de Pindura Saia, grafada com "i" mesmo. Desde aí, já vê a importância da oralidade no texto. Cercada de figuras femininas na família, cresceu ouvindo histórias, entre elas, relatos sobre a escravização.

Conceição Evaristo é escritora Imagem: Flip

Na década de 1970, Conceição mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se formou em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e passou a trabalhar como professora da rede pública de ensino. Participante dos movimentos de valorização da cultura, é mestre em literatura brasileira e estreou na literatura, em 1990, na série "Cadernos Negros".

Desde então, concilia academia e literatura com uma série de livros, alguns já foram traduzidos para o francês e o árabe. De sua escrita nasceu o termo "escrevivência", que reúne escrita e vivência, tendo a mulher negra como figura central.