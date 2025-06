Gloria Perez cancela participação na Bienal por orientação médica

A ausência de Gloria Perez no aguardado painel sobre novelas da Bienal do Livro do Rio pegou o público de surpresa na tarde de hoje.

O que aconteceu

A autora, que estava confirmada na mesa "Páginas na Tela: Novelas", precisou cancelar sua participação por recomendação médica. Logo no início do encontro, a roteirista e também curadora da Bienal, Rosane Svartman, explicou a situação: "Gloria Perez pediu para avisar: ela operou o olho, não se recuperou totalmente e o médico a proibiu de estar aqui".

A notícia foi recebida com lamento pelos presentes, que lotaram o principal palco do evento. Mesmo com a ausência de Gloria, o painel seguiu com um debate sobre os folhetins.

Além de Rosane, que mediou a conversa, participaram os autores Raphael Montes (Beleza Fatal), Alessandra Poggi (Garota do Momento) e Walcyr Carrasco (Êta Mundo Bom).

Bienal do Livro: Gloria Perez cancela participação em painel Imagem: Filipe Pavão/UOL

A reportagem de Splash entrou em contato com Gloria Perez. A autora tranquilizou que está bem e se recuperando de uma cirurgia de catarata. Perez contou ter acreditado que estaria liberada pelos médicos a tempo do painel, o que não ocorreu.