Giovanna Lancellotti mostra vestido de noiva: 'Início do ciclo mais lindo'

Giovanna Lancellotti publicou fotos vestida de noiva, hoje, nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz se casa neste sábado (21) com Gabriel David, 31, presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro). A cerimônia acontece no Cristo Redentor.

O início do ciclo mais lindo e importante da minha vida. Obrigada, meu Deus. Viva o amor. Giovanna Lancellotti

Artista usou vestido da estilista inglesa Vivianne Westwood. A peça é feita de cetim de seda.