Filha de cantor do Pagunça morre após ser encontrada desacordada em piscina

Maria Faria, filha do cantor Guga Fraga, vocalista da banda Pagunça, morreu ontem, aos 10 anos, após ser encontrada desacordada em uma piscina.

O que aconteceu

Ela morava com a família em um condomínio residencial em Gravatá, no agreste de Pernambuco. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do estado.

A vítima, uma criança de 10 anos, foi encontrada desacordada dentro de uma piscina, em um condomínio residencial da cidade. Familiares tentaram socorrer a criança, mas a mesma chegou sem vida ao hospital. Polícia Civil

A ocorrência foi registrada como afogamento. "As diligências seguem até o esclarecimento do fato", diz a nota.

Grupo Pagunça tem cerca de 30 anos de trajetória. A banda ganhou projeção cantando samba e pagode.