Quem é a autora que lamentou 'tarde de autógrafos' vazia na Bienal do Livro

Emma Vieira, 20, autora do livro "Os Últimos Mestiços", viralizou ao relatar uma tarde de autógrafos vazia na Bienal do Livro no Rio de Janeiro no domingo (15).

No vídeo, ela mostra a mesa aparentemente vazia. "Um dia ainda vou ter uma fila na Bienal", escreveu.

Quem é ela?

Gaúcha, Emma tem 20 anos e está divulgando seu livro "Os Últimos Mestiços". Ela conta que começou a escrever a estória aos 14 anos, e o livro foi publicado quando ela tinha 17.

O livro é uma "romantasia" com suspense e terror. Conta a história da policial Lucy Foxter, que ao retornar para cidade natal após a morte do avô descobre que não apenas humana, mas sim mestiça: metade humana e metade "Filii Luna".

A escritora tem ido para a bienal vestida de "corvin", seres ancestrais que são os vilões do livro.

Após a tarde frustrante, Emma volta à Bienal hoje. Ela vai estar no Estante da Uniclap, no Pavilhão 2 a partir das 16h.