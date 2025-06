Chris Brown se declara inocente em processo de agressão em boate

O cantor e rapper americano de R&B Chris Brown, ex-namorado de Rihanna, se declarou inocente na sexta, 20, em um tribunal de Londres por tentativa de causar ferimentos graves durante uma agressão ocorrida em boate da cidade, em 2023.

O artista de 36 anos, acusado, entre outros crimes, de golpear o produtor musical Abraham "Abe" Diaw com uma garrafa, foi detido em maio em Manchester e libertado poucos dias depois, após pagar uma fiança de £ 5 milhões (cerca de R$ 37 milhões), o que lhe permitiu iniciar sua turnê.

Brown, que poderia perder essa fiança se não comparecesse à audiência, chegou uma hora antes do início da sessão ao Tribunal Penal de Southwark, em Londres, usando óculos e terno azul-marinho.

"Inocente, senhora", declarou à juíza, após dizer seu nome e data de nascimento, em uma audiência na qual vários fãs do cantor ocuparam assentos na sala do tribunal. Outra audiência está prevista para 11 de julho, antes do julgamento, que deve começar em 26 de outubro de 2026.

Turnê

O rapper conseguiu iniciar em 8 de junho, em Amsterdã, sua turnê internacional, que inclui apresentações no Reino Unido antes de continuar nos Estados Unidos.

Conhecido pelos sucessos Run It! e Kiss Kiss e vencedor de dois Grammys, Brown, que tem um histórico significativo de denúncias por atos de violência, foi detido em 13 de maio, antes de ser libertado sob fiança em 21 do mesmo mês, por suposta agressão na discoteca Tape, no exclusivo bairro de Mayfair, em Londres.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.