Bruno de Luca revela cirurgia na cervical: 'Não tenho alguns movimentos'

Bruno de Luca, 43, revelou que passou por uma cirurgia de emergência na cervical em janeiro deste ano.

O que aconteceu

Cirurgia foi devido a uma hérnia de disco que pressionou a vértebra C5 na medula cervical, prejudicando movimentos do apresentador. "[Essa vértebra] é responsável por movimentos muito importantes do corpo. Meu braço já não levantava mais. Não conseguia mais elevar o ombro, nem para frente, nem para direita", revelou em vídeo no Instagram.

De Luca segue em recuperação com fisioterapia. "O doutor Ricardo Meirelles, ortopedista que me operou, sempre me falou que a recuperação ia ser muito lenta, que o nervo é a parte mais sensível do corpo, que mais demora".

Eu não tenho mais alguns movimentos muito importantes e básicos que a gente só dá valor quando perde. Bruno de Luca

Ele contou que a diferença nos movimentos é perceptível. "Muita gente me vê e pergunta o que aconteceu. Me encontra na feira, na igreja, na academia, na praia. Percebe as minhas dificuldades no movimento".

Apesar das adversidades, o apresentador segue otimista de sua recuperação. "Estou super otimista. Já consigo levantar o braço, então já consigo fazer um joinha, um coraçãozinho, para agradecer toda a energia positiva que vocês estão me mandando. Eu sei que vocês estão me mandando. Em breve, eu vou ficar 100%, ou quase 100% já está bom".

No momento, ele está em Nova York para cobrir o Mundial de Clubes.