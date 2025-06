Suposta amante de Neymar deixa prisão após um mês: 'É um trauma'

Nayara Macedo, 26, voltou para casa após 29 dias em prisão temporária por uma acusação de estelionato. Ela ficou famosa em março, após afirmar ter recebido R$ 20 mil para sexo com Neymar.

O que aconteceu

Juiz decidiu não converter a prisão temporária em preventiva. Em decisão do dia 18 de junho, o juiz Rodrigo Cesar Muller Valente, da 2ª Vara Criminal de São Paulo, avaliou que Nayara — conhecida nas redes sociais como Any Awuada — não representa "risco à ordem pública ou à ordem econômica", e por isso mantê-la presa seria antecipar a sentença.

Nayara e a mãe, que também estava em prisão temporária, já estão em casa. "Estou bem na medida do possível, porque é um trauma. Só que passou", disse Nayara em vídeo postado no Instagram. Sua equipe jurídica comemorou a decisão: "Foi um dia de grande conquista para nosso escritório".

O processo continua. Agora, as duas responderão em liberdade.

Falsificação de cosméticos

Any e a mãe são suspeitas de integrarem um esquema de falsificação de cosméticos e perfumes comercializados por meio das redes sociais. A informação foi confirmada a Splash pela Secretaria de Segurança Pública de SP.

As investigações tiveram início após uma mulher registrar boletim de ocorrência em agosto de 2023 relatando ter comprado perfumes importados pelo valor de R$ 857,90, mas, ao receber os produtos, constatou que eram falsificados. A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, além da ausência de registro junto à agência reguladora. SSP-SP

Além de Any, outras duas mulheres foram presas temporariamente nas cidades de Mogi das Cruzes e Biritiba Mirim. Foram apreendidos cosméticos de marcas conhecidas e um veículo Audi Q3, avaliado em aproximadamente R$ 150 mil.

Movimentações bancárias das investigadas também levantaram suspeitas. Uma delas teria movimentado mais de R$ 1,2 milhão, enquanto as outras movimentaram R$ 600 mil e R$ 300 mil, respectivamente. As investigações prosseguem pelo 31º DP para reunir mais provas e esclarecer a extensão das atividades criminosas.

Suposta 'festinha' com Neymar

Any Awuada afirmou que recebeu R$ 20 mil para manter relações sexuais com Neymar e amigos do jogador, em março, durante uma festa privada em uma chácara no interior de São Paulo. À época, por meio de nota oficial, a assessoria do atacante negou que ele tenha participado do encontro, mas admitiu que o helicóptero dele "pode ter sido visto" no local porque ele "costuma emprestar" a aeronave para amigos e familiares.

Ela disse que foi uma das várias profissionais de sexo contratadas para a festinha. A jovem contou que todas as meninas tiveram seus celulares recolhidos. "Nós não sabíamos quem era. A gente partiu de um ponto em São Paulo, pegaram os celulares de todo mundo, quando a gente chegou lá que a gente ficou sabendo de quem se tratava", completou, em entrevista ao Fofocalizando (SBT).