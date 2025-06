Vale Tudo hoje (20): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sexta-feira (20) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Marco Aurélio pede a Leila que se mude para sua casa com Bruno. Odete pede ajuda a Maria de Fátima no seu plano para impedir Celina de viajar. Leila e Bruno se mudam para a casa de Marco Aurélio. Ivan fica preocupado com a mudança de Bruno. Laís exige que Marco Aurélio lhe devolva Sarita, e se desespera ao não encontrar os documentos da filha. Eugênio tenta convencer Celina a ir ao jantar de Estéban e deixar Heleninha em casa. Celina se desespera ao ver que Heleninha se trancou no quarto e não resistiu à bebida. Odete fica satisfeita ao perceber que seu plano deu certo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.