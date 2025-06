'Tudo foi um grande desafio': Ivo Holanda passa a limpo trajetória no SBT

Ivo Holanda, o aclamado "Rei das Pegadinhas", reflete sobre a longa carreira na televisão. O ator será homenageado pelo Programa Silvio Santos (SBT), no domingo (22), quando completa 90 anos.

Nas próprias palavras, o artista reafirma a natureza exigente da jornada no humor. Questionado sobre o maior desafio da carreira, ele declara com exclusividade à reportagem de Splash: "Tudo sempre foi um grande desafio, e eu sempre consegui vencer".

Essa resiliência o acompanha desde sua estreia na televisão em "Alegria 81", quando o SBT ainda se chamava TVS, onde ele apresentava um número inusitado fazendo a barba de clientes. Ao longo de mais de quatro décadas dedicadas às "Câmeras Escondidas", o humorista acumula memórias de pegadinhas marcantes e, por vezes, perigosas.

Todas as pegadinhas foram marcantes em minha carreira, mas há uma que destaco. Foi uma pegadinha que fiz no Nordeste, em que eu saía molhado do mar, pegava a toalha dos banhistas sem avisar e começava a me enxugar. Simples e muito divertida. Ivo Holanda

Contudo, nem todas as brincadeiras terminaram sem incidentes. O ator recorda uma pegadinha que resultou em um ferimento grave e um longo período de recuperação. "Teve um rapaz que pulou da árvore com tanta raiva e me deu uma joelhada na costela, que chegou a trincar. Fiquei parado por sete meses de repouso, sem poder gravar."

Para Ivo Holanda, as "Câmeras Escondidas" são "tudo". Ele dedica 45 anos de sua vida à atração, o que equivale a praticamente metade de sua existência, afirmando que "A atração representa uma grande parte" de si.

Ele integrou definitivamente o elenco do quadro a partir de 1991 no "Topa Tudo por Dinheiro" e permanece no "Programa Silvio Santos" até hoje, agora sob o comando de Patrícia Abravanel. Sua popularidade é inegável, sendo a produção mais assistida das "Câmeras Escondidas" no YouTube.

Ao ser questionado sobre qual conselho daria para quem deseja seguir carreira no humor, ele enfatiza a importância da autenticidade e da paixão pelo trabalho. "Ser espontâneo, expressivo e amar o que faz. Sempre representar com muita força de vontade. O humor se faz com amor".