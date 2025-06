Musa do Onlyfans conhecida como Mulher-Hulk é morta a marteladas por marido

A fisiculturista e musa do onlyfans Zunilda Hoyos Mendez, 43, conhecida como "mulher-Hulk", foi morta pelo companheiro com golpes de martelo durante viagem de férias na Espanha.

O que aconteceu

Segundo a polícia espanhola, o homem, chamado Jarrod Gelling, 46, espancou e desferiu vários golpes de martelo em Zunilda até a morte, na última quinta-feira (19). Ele, em seguida, tirou a própria vida com "facadas autoinfligidas" e teve o corpo encontrado em uma banheira.

"O corpo dela apresentava sinais evidentes de violência e os sinais do homem indicavam uma morte por suicídio, algo que uma autópsia terá que confirmar", disse a Polícia Nacional Espanhola.

A "Mulher-Hulk" estava hospedada com o marido em uma casa alugada em Málaga, na Espanha. O casal, que morava em Dubai, estava na Espanha para recuperação de Gelling após cirurgia no joelho.

Zunilda revelou aos familiares que estava sofrendo com o comportamento violento de Gelling no último ano. Ela tinha a ideia de pedir o divórcio após a competição de fisiculturismo em Portugal.

"Eles já haviam se separado uma vez e ficaram afastados por um bom tempo, mas depois voltaram a ficar juntos para tentar resolver as coisas, embora os maus-tratos continuassem", explicou Yuleydis, sobrinha da fisiculturista, ao jornal.

A família de Zunilda não tinha informações sobre seu paradeiro desde a viagem do casal para Dubai em 14 de junho. Ela tinha o plano de ajudar na recuperação do marido, competir em torneio em Portugal nas próximas semanas e voltar à Colômbia para pedir o divórcio.

"Para minha tia, foi a última viagem com ele — uma despedida. Ela havia tomado a decisão de se divorciar dele por causa do comportamento agressivo dele. Eles já haviam terminado uma vez e ficaram separados por um bom tempo, mas depois voltaram para tentar resolver as coisas, embora os maus-tratos continuassem", disse Yuleydis.

Mendez era apelidada de "mulher-hulk" nas redes sociais pelo corpo musculoso. Ela tinha 100 mil seguidores no Onlyfans.

As autoridades espanholas aguardam os resultados das autópsias para confirmar oficialmente as causas das mortes e prosseguem com as investigações sobre o caso.