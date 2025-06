Lima Duarte lamenta morte de Francisco Cuoco: 'Estou a caminho também'

Lima Duarte, 95, lamentou a morte do amigo Francisco Cuoco.

O que aconteceu

Duarte publicou um vídeo em seu perfil no Instagram. "Tão querido, tantos anos juntos, tanto tempo vivendo vidas tão lindas que não é desse mundo, é do outro mundo, das novelas".

Chico Cuoco, querido, que você faça um bom caminho, como fez na vida, até o eterno, até o para sempre, mas espere aí, que eu estou a caminho também, claro, umas lamentações idiotas que de vez em quando eu faço. Lima Duarte

O ator lembrou que atuou por diversas vezes ao lado do amigo. "Esse é o Francisco Cuoco, que Deus o tenha, mas que Deus o tenha no melhor que Deus tem, para hospedar os amigos. Eu sei que é lá que você vai viver. Adeus, Chico".

O corpo do ator Francisco Cuoco, que morreu ontem, aos 91 anos, foi velado hoje em São Paulo, em uma cerimônia aberta aos fãs e a família. A cerimônia aconteceu das 7h às 15h.

Local tinha ambientes separados para a família e para o público. O caixão foi mantido aberto e rodeado de coroas de flores — uma delas enviada pela Rede Globo, onde o ator trabalhava desde os anos 70.

Os três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana Cuoco, do ator estiveram presentes no velório. Em determinado momento, Rodrigo se aproximou do caixão, foi abraçado por familiares e puxou uma salva de palmas para o pai.

A atriz Aldine Miller também prestou suas homenagens. "Ele era meu crush. Ficava tímida quando chegava perto dele. Um dos maiores galãs da televisão, junto com Tarcísio Meira", relembrou em conversa com a imprensa. Os dois trabalharam juntos na novela "O Salvador da Pátria".

Diogo Cuoco no velório do pai, o ator Francisco Cuoco Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Rodrigo Cuoco no velório do pai, o ator Francisco Cuoco Imagem: Edu Araujo/AgNews

O ator Fúlvio Stefanini com a esposa, Vera Stefanini Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Atriz Aldine Muller no velório de Francisco Cuoco Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Amigos, familiares e fãs no velório de Francisco Cuoco Imagem: Edu Araujo/ Agnews

Netos de Francisco Cuoco mandam coroa de flores no velório do ator Imagem: Edu Araujo/ Agnews

O escritor Mauro Alencar no velório de Francisco Cuoco Imagem: Eduardo Martins/Brazil News

Rede Globo envia coroas de flores no velório Francisco Cuoco Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

O enterro será fechado para a família. As informações foram dadas pela assessoria do ator.