Musa do conteúdo adulto diz que já transou com 3.000: 'Alguns famosos'

A influencer Gisa Custolli diz já ter transado com mais de 3.000 homens e pretende lançar um livro com suas aventuras.

O que aconteceu

Ela diz que já ficou com famosos. "Muitos ninguém acreditaria. Eles têm desejo não só por mim, para ter essa experiência com um casal, porque meu marido sempre assiste tudo. Na maioria das vezes ele grava também. Já sai até com global, com famoso de reality show, com modelos... a lista é grande [risos]".

Influenciadora assinou um contrato com o marido que prevê traições semanais e até uma multa de R$ 40 mil. Yuri Ottoline, marido de Gisa, quer obter o recorde de "maior corno do Brasil". Segundo o contrato, ele precisa aprovar os parceiros da esposa.

O contrato prevê, ainda, uma cirurgia de "reconstrução íntima" a cada dois anos. "Era uma exigência dele e por mim tudo bem. Meu marido já estava reclamando que estava flácida, bem diferente de quando começamos a ficar juntos, então decidi topar e fazer o procedimento. Já gravei 598 cenas, estava na hora de renovar mesmo", disse Gisa em janeiro, quando fez a primeira harmonização íntima.

Ela diz faturar R$ 70 mil mensais com plataformas de conteúdo adulto. Yuri afirma que o conteúdo do casal é mais explícito que outros encontrados nas plataformas: "A gente tem uma pegada bem 'hardcore' mesmo. Não é igual às pessoas que produzem um conteúdo mais leve nas plataformas. É uma modalidade mais próxima dos filmes adultos", disse em entrevista a Splash em 2023.