Guilherme Fontes mostra situação de dedo após picada de cobra em casa

Guilherme Fontes, 58, atualizou os fãs sobre o estado de saúde, hoje, dias após ser picado por uma jararaca. O artista está no ar com a reprise de "A Viagem" (Globo).

O que aconteceu

Ator mostrou como está o dedo após o susto. "Tô acostumando aqui com esse dedo. Não estou sentindo nada. De um modo geral, doeu só na hora, um inchaço. Quinto dia de anti-inflamatório, mais dois [dias] de antibiótico. Que venham as próximas jararacas", disse o ator.

Fontes foi picado pela cobra em casa, no início desta semana. O imóvel está localizado no alto da Gávea, ao lado da Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Doeu tanto que nem sei explicar. Como sou resiliente em demasia, passei mais tempo no instante após ser picado acalmando quem a minha volta estava.

O ator se mudou para o endereço em 1994, pouco antes de interpretar o inesquecível vilão Alexandre em "A Viagem". Por conta da localização, o artista costuma se deparar com animais diferentes no quintal.