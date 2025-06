'Guerreiros do Sol': 'Brasil não vai deixar de ser o país das novelas'

"Guerreiros do Sol" estreou no último dia 11 de junho, provando que o Brasil continua sendo o país das novelas, defende Flavia Guerra no videocast Plano Geral desta quarta-feira.

Apesar do gênero, a produção decidiu ocupar um espaço diferente, estreando tanto na plataforma Globoplay quanto no canal Globoplay Novelas —novo nome do canal Viva. "É interessante como o streaming está absorvendo a nossa teledramaturgia, e não brigando com ela", avalia a jornalista. "É um gênero que está no coração do brasileiro".

Vitor Búrigo diz que a novela é "muito brasileira". A trama acompanha uma história de amor entre disputas familiares, livremente inspirada na vida de Lampião e Maria Bonita.

Nosso desejo não era contar o cangaço como ele foi, mas como poderia ter sido. Tem um 'quê' de invento, embora seja uma narrativa realista e naturalista. Desejamos tratar do Brasil arcaico, que ainda está muito presente no Brasil de hoje. Voltar ao cangaço é compreender o Brasil de hoje; a genealogia da violência e do afeto. George Moura, autor de 'Guerreiros do Sol'

O ator Ítalo Martins ainda revela que o elenco da novela se transformou em uma "grande família". "Viramos família, porque gravamos por dois meses em lugares com muito pouco acesso. Ficamos isolados e tivemos que nos grudar", diz.

Além da análise sobre "Guerreiros do Sol", o Plano Geral abordou outros destaques da semana. Confira:

'Ainda Estou Aqui' fecha ciclo no Grande Otelo

Mais uma vitória para "Ainda Estou Aqui": após vencer o primeiro Oscar para o Brasil, o longa de Walter Salles fecha seu ciclo com uma enxurrada de indicações ao Prêmio Grande Otelo do Cinema Brasileiro.

Promovida anualmente pela Academia Brasileira de Cinema, a premiação garantiu 16 indicações ao longa —incluindo melhor longa-metragem de ficção, melhor direção e melhor atriz de longa. A cerimônia acontece no dia 30 de julho, na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, com transmissão pelo YouTube.

Vitor Búrigo diz que o reconhecimento é "mais do que justo". "O Prêmio Grande Otelo encerra com chave de ouro esse ciclo de 'Ainda Estou Aqui', que começou há um ano, lá no Festival de Veneza", diz.

Anteriormente, a organização do Grande Otelo afirmou que o filme seria inelegível —o que repercutiu negativamente e a fez mudar de ideia. Flavia Guerra diz entender a decisão inicial da Academia, uma vez que o filme já teve uma repercussão externa exorbitante, mas afirma que a ausência do longa deixaria uma "lacuna" na história da premiação.

Ainda assim, "Ainda Estou Aqui" enfrenta uma concorrência forte de filmes nacionais, diz a jornalista. Dentre os destaques estão "Baby", "Oeste Outra Vez", "Malu" e "Motel Destino". "Esses não são filmes esquecíveis. São grandes filmes que marcaram, sejam por bilheteria ou por emocionar publico e crítica", avalia Vitor Búrigo.

'Ainda Estou Aqui' vem com esse peso do Oscar, do Globo de Ouro e da temporada de premiações. Mas será uma escolha bem difícil em varias categorias. Vitor Búrigo

'A Melhor Mãe do Mundo' vale o 'hype'

Grande vencedor do festival Cine PE, "A Melhor Mãe do Mundo" é carismático, visceral e merecidamente reconhecido, avalia Vitor Búrigo. Para o jornalista, o filme de Anna Muylaerte que estreia em 7 de agosto conta com uma "entrega maravilhosa" da atriz Shirley Cruz, que interpreta uma catadora de recicláveis fugindo dos abusos do marido.

Na trama, a protagonista abandona a própria casa na tentativa de proteger seus filhos e a inocência deles, dizendo que estão vivendo uma "grande aventura".

O longa levou cinco estatuetas: melhor filme, melhor roteiro, melhor atriz, melhor montagem e melhor ator coadjuvante. "O filme tem muito da Anna Muylatrte, além de contar com Seu Jorge e Luedji Luna", diz Búrigo.

A premiação foi muito justa e honesta, avalia o jornalista. "É um filme de amor e afeto", diz. "Tem momentos que lembram 'A Vida É Bela', não por esconder a realidade dos filhos, mas por essa coisa de proteção dos filhos, porque a mãe insere eles naquela realidade, mas de uma maneira lúdica".

