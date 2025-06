Gominho revela grupo para animar Preta Gil durante tratamento contra câncer: 'Turma da Alegria'

Gominho, um dos melhores amigos de Preta Gil, vai tirar uma semana de férias para acompanhar a amiga em tratamento experimental contra o câncer nos Estados Unidos. Ele também revelou que existe um grupo de força-tarefa para animar a cantora durante essa fase.

"Vou ficar nessa função de estar com ela, estou morrendo de saudade, acompanhei tudo desde o começo. A gente conversou muito, ela falou para eu voltar a trabalhar porque já estava há um ano e meio com ela, ela sabe que queria ficar", contou o apresentador. As informações são do gshow.

Apesar da distância, Gominho mantém conversas frequentes com Preta via chamada de vídeo no celular. Ele também participa do grupo "Turma da Alegria", que conta com Ivete Sangalo, Carolina Dieckmann e outros amigos da cantora.

"Temos um grupo que sou eu, ela, Ivete, Carol Dieckmann, Ju, Dudu, Malu, que é o Turma da Alegria, para animar ela", detalhou.

"Cada vez que tenho falado dela, tenho me emocionado. Acho que é a saudade, a distância... A gente já convivia muito, depois disso convivendo de novo... Agora ela foi para longe. Não é Rio-São Paulo, está longe real. Falar por vídeo ajuda, mas estou com saudade", completou Gominho.

Entenda o caso de Preta Gil

A cantora lida com um câncer de intestino desde 2023. Entre os sintomas que a fizeram suspeitar de um problema de saúde estavam uma intensa constipação intestinal e fezes achatadas, com muco e sangue.

À época, ela realizou sessões de radioterapia e tratamento cirúrgico. A artista também passou por uma histerectomia total abdominal, procedimento que consiste na remoção do útero.

Após o tratamento primário, entrou em uma fase sem manifestação da doença, comumente chamada de "remissão", segundo médicos ouvidos pelo Estadão. Em outras palavras, o câncer não era mais detectável por exames físicos, de imagem, tomografia e/ou sangue.

Recentemente, no entanto, a doença voltou a se manifestar. Preta realizou uma cirurgia em dezembro do ano passado para a retirada de tumores e precisará utilizar uma bolsa de colostomia definitiva. A bolsa coleta fezes ou urina em uma espécie de saco externo ao corpo a partir de uma abertura feita na cavidade abdominal. Confira o depoimento dela sobre o procedimento aqui.

Desde março, a cantora relatou uma nova dificuldade: o esgotamento de tratamentos que possam ajudar na remissão da doença aqui no Brasil. Ela explicou, durante uma passagem pelo Domingão com Huck, que iria aos Estados Unidos com o objetivo de tentar novos métodos de tratamento.

Preta foi para o país no dia 13 de maio, para iniciar o novo tratamento para o câncer. Em 2 de junho, a cantora trocou Nova York por Washington, onde dará sequência à terapia.