Giovanna Lancellotti ganha festa de despedida de solteira

Giovana Lancellotti, 32, ganhou uma despedida de solteira surpresa ontem com a presença de amigos famosos.

O que aconteceu

A atriz se casa amanhã com Gabriel David, 31, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. O casamento será celebrado com uma cerimônia religiosa no Cristo Redentor.

Ontem, Giovanna recebeu famosos como Fernanda Paes Leme e Agatha Moreira para a festa "Gi's Last Rodeo" (O Último Rodeio da Gi). A festa surpresa foi organizada pelos amigos mais próximos da atriz, com decoração rosa e até mesmo um touro mecânico.

Touro mecânico na festa de despedida de Giovanna Lancellotti Imagem: Reprodução/Instagram

Todos os convidados receberam um chapéu de caubói rosa e uma camiseta estampada com fotos da atriz.

Ela ganhou uma mensagem gravada de Sandy, que desejou muita luz e felicidades ao casal. "Eu estou chocada! Sandy, eu estou sem palavras! Se você quiser ser minha daminha, eu te aceito de última hora! Entra com as alianças", reagiu Lancellotti.

Decoração despedida de solteiro de Giovanna Lancellotti Imagem: Reprodução/Instagram

Rolou até uma competição com shots. Os amigos se dividiram em três grupos, que precisavam correr para beber todos os drinks da mesa primeiro.