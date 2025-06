Filho de político e herdeiro bilionário: quem é o namorado de Mariana Rios

Mariana Rios, 39, está grávida do primeiro filho com João Luiz Diniz D'Avila, 29. Conhecido como Juca Diniz, o namorado da atriz pertence a uma das famílias mais ricas do país, com presença marcada no setor empresarial e político.

Quem é o pai do filho de Mariana Rios?

Economista formado pela Universidade da Califórnia, em San Diego, nos Estados Unidos. Ele também é atleta de triathlon e já se envolveu amorosamente com a modelo Isabella Particelli.

Filho de político. O namorado de Mariana Rios é filho de Luiz Felipe D'Avila, que foi o candidato do Novo à Presidência da República em 2022, e da empresária Ana Maria Diniz.

Herdeiro bilionário. Juca é neto e herdeiro de Abílio Diniz, que morreu em 2024. Abílio fundou a rede de supermercados Pão de Açúcar e era um dos homens mais ricos do Brasil, com fortuna estimada em R$ 12,19 bilhões, segundo a revista Forbes.

Juca, que mora em São Paulo, é apaixonado por gastronomia. "Cozinhar é minha paixão, não meu trabalho", diz ele em seu perfil no Instagram.

Romance

A relação entre Mariana Rios e Juca Diniz começou em setembro de 2023. Naquele mês, os dois foram clicados aos beijos no camarote de um show do Zezé di Camargo, em São Paulo.

Antes de Juca, Rios viveu um affair com o ex-deputado federal Guilherme Mussi, ex de Marina Ruy Barbosa.