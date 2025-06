Filho de Francisco Cuoco fala sobre últimos dias do ator e paixão do pai pela profissão

Diogo Cuoco, o caçula do ator Francisco Cuoco, deu detalhes sobre os últimos dias de vida de seu pai, que morreu na quinta-feira, 19, aos 91 anos. Diogo revelou que o ícone da TV brasileira estava sedado e cercado pelo amor da família, após passar 20 dias internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Nós já estávamos conversando com ele sobre", disse Diogo, em entrevista à imprensa no velório do pai nesta sexta-feira, 20. "Eu acho que a longevidade que ele teve está muito ligada justamente a ele ter encontrado esse propósito, esse ofício que ele amava tanto e que fazia com muito amor e dedicação. Muitas vezes, para a gente, é difícil entender a dimensão que ele teve", complementou.

Diogo fez questão de reforçar que o pai tinha a mesma personalidade afável na vida pessoal. "Ele era exatamente a mesma pessoa. Extremamente humilde, uma pessoa generosa, bondosa. O convívio com ele era fantástico", disse.

O corpo de Francisco Cuoco foi velado nesta sexta-feira, 20, em São Paulo, em uma cerimônia aberta aos fãs e a família. Os três filhos do ator, Rodrigo, Diogo e Tatiana Cuoco, estiveram presentes. Os fãs puderam prestar homenagens no Funeral Home, na região da Bela Vista.