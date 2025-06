Como Robô-Assassino, Alexander Skarsgård enfrentou calor e 'emergências'

Alexander Skarsgård, 48, é conhecido por diversos personagens diferentes em sua carreira: do vampiro Eric Northman de "True Blood", ao abusivo Perry Wright de "Big Little Lies", o ator sueco está acostumado com versatilidade. Agora, com "Diário de um Robô-Assassino", série disponível na Apple TV+, Skarsgård dá vida a Murderbot, um robô com consciência que, entre trabalhar para uma equipe intergaláctica e assistir a seriados, se torna cada vez mais humano.

Em entrevista exclusiva a Splash, o ator sueco revelou os bastidores de sua atuação que, segundo conta, enfrentou um obstáculo: o traje do personagem.

Toda aquela roupa, com o capacete, especialmente no calor, era um pouco desafiador para me mover. Principalmente quando estávamos filmando sob o sol do verão, porque ficava extremamente quente. E quando eu precisava ir ao banheiro... isso, sim, era um desafio de verdade, com aquele traje.

Alexander Skarsgård, a Splash

Viver o Robô-Assassino da série foi uma oportunidade para o ator interpretar algo mais leve e próximo da comédia. A Splash, ele conta ter se visto preso a papéis sombrios e densos, como o viking guerreiro protagonista de "O Homem do Norte", ou o perturbado James Foster de "Piscina Infinita". "Murderbot é bem diferente de tudo que já fiz. Ele é estranho, doce, engraçado e desajeitado —foi refrescante."

Alexander Skarsgård vive Robô-Assassino em série da Apple TV+ Imagem: Divulgação/ Apple TV+

O ator, que ficou conhecido ao estrelar o clipe "Paparazzi" da Lady Gaga, conta ter se divertido muito durante as gravações, mesmo que soubesse enfrentar um desafio. "Diário de um Robô-Assassino" é baseado no livro homônimo, escrito por Martha Wells -que serviu de consultora da série- , lançado no Brasil pela editora Aleph, um título bastante adorado pelos fãs de ficção científica. "Queríamos ser fiéis ao livro, mas também trouxemos nossa visão. Fundimos dois personagens da Aliança de Preservação [equipe com a qual Murderbot trabalha] para dar ao público a oportunidade de realmente conhecer todos os diferentes personagens."

Questionado sobre as temáticas da série, como inteligência artificial, o ator falou sobre o recente debate sobre o tema: "A IA é intrigante e aterrorizante. Evolui rápido e, sem regulamentação, pode ser perigosa. Parece uma corrida armamentista. Se não a controlarmos, pode ser o fim da humanidade".

Por fim, enquanto "Robô-Assassino" chega semanalmente ao Apple TV+, o ator brincou sobre um crossover com "Andor" (série de "Star Wars" onde seu pai, o também ator Stellan Skarsgård, atua): "Eu posso passar um tempo com meu pai no set, o que seria muito divertido!"