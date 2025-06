Cantor Chris Brown se declara inocente de acusação de agressão em tribunal britânico

O cantor norte-americano Chris Brown se declarou inocente nesta sexta-feira de ter atacado um produtor musical com uma garrafa em uma boate de Londres há dois anos.

Brown é acusado de tentar infligir danos corporais graves no que os promotores disseram ser um "ataque não provocado" com uma garrafa de tequila a Abraham Diaw em uma boate de Londres em 2023.

Brown, de 36 anos, compareceu à corte Southwark Crown, em Londres, onde seus apoiadores lotaram a galeria pública antes da audiência.

Brown falou apenas para confirmar seu nome e data de nascimento e para negar a acusação de tentativa de causar danos corporais graves, dizendo à autoridade do tribunal: "Inocente, senhora."

Seu corréu Omololu Akinlolu, de 38 anos, também se declarou inocente da acusação de tentativa de lesão corporal grave.

A dupla recebeu fiança até seu próximo comparecimento ao tribunal em 11 de julho, quando poderão ser solicitados a declarar culpa de uma acusação menos grave de agressão que causa danos físicos reais.

Seu julgamento está programado para começar em 26 de outubro de 2026.

Brown, duas vezes ganhador do Grammy, conhecido por sucessos como "Loyal", "Run It" e "Under the Influence", teve sua fiança concedida em maio, após prometer pagar uma taxa de segurança de 5 milhões de libras (US$ 6,7 milhões) para iniciar sua turnê "Breezy Bowl XX".

O astro do R&B foi preso em um hotel em Manchester, no norte da Inglaterra, no mês passado, depois de retornar ao Reino Unido pela primeira vez desde o incidente, há dois anos.