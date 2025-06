Caçula de Francisco Cuoco fala sobre últimos momentos em vida do ator

Diogo Cuoco, filho mais novo de Francisco Cuoco, falou sobre os últimos momentos de vida do pai.

Francisco estava sedado antes de morrer, e rodeado da família. "Nós já estávamos conversando com ele sobre", disse Diogo, em entrevista à imprensa no velório.

Ele atribuiu o fato de o pai ter chegado aos 91 anos à dedicação à vida de ator. "Eu acho que a longevidade que ele teve está muito ligada justamente a ele ter encontrado esse propósito, esse ofício que ele amava tanto e que fazia com muito amor e dedicação. Muitas vezes, para a gente, é difícil entender a dimensão que ele teve".

Diogo também agradeceu o apoio que a família tem recebido desde que a morte de Cuoco foi confirmada. "A gente tem recebido inúmeras demonstrações de carinho, declarações lindas de colegas e fãs".

Gostaríamos de dizer que estamos, naturalmente, tristes, consternados, mas que a gente está em paz. O meu pai fez a passagem muito tranquilo, muito sereno. Diogo Cuoco

Nos bastidores

Diogo fez questão de reforçar que o ator tinha a mesma personalidade que mostrava frente as câmeras. "Ele era exatamente a mesma pessoa. Extremamente humilde, uma pessoa generosa, bondosa. O convívio com ele era fantástico".

A gente tem visto muitas pessoas dizendo isso de forma reiterada. Era uma característica dele, de fato. Então, a gente tem certeza que isso permanece em nós, permanece vivo na família, nos filhos, nos netos, nos fãs. Queria agradecer bastante o trabalho e o carinho da imprensa. Diogo Cuoco

Velório

O corpo do ator Francisco Cuoco, que morreu ontem, aos 91 anos, está sendo velado hoje em São Paulo, em uma cerimônia aberta aos fãs e a família. Os fãs podem prestar homenagens de 7h às 15h no Funeral Home, na rua São Carlos do Pinhal, 376, no Bela Vista, em São Paulo.

Local tem ambientes separados para a família e para o público. O caixão foi mantido aberto e rodeado de coroas de flores — uma delas enviada pela Rede Globo, onde o ator trabalhava desde os anos 70.

Os três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana Cuoco, do ator estiveram presentes no velório. Em determinado momento, Rodrigo se aproximou do caixão, foi abraçado por familiares e puxou uma salva de palmas para o pai.

A atriz Aldine Miller também prestou suas homenagens. "Ele era meu crush. Ficava tímida quando chegava perto dele. Um dos maiores galãs da televisão, junto com Tarcísio Meira", relembrou em conversa com a imprensa. Os dois trabalharam juntos na novela "O Salvador da Pátria".

Diogo Cuoco no velório do pai, o ator Francisco Cuoco Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Rodrigo Cuoco no velório do pai, o ator Francisco Cuoco Imagem: Edu Araujo/AgNews

O ator Fúlvio Stefanini com a esposa, Vera Stefanini Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Atriz Aldine Muller no velório de Francisco Cuoco Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Amigos, familiares e fãs no velório de Francisco Cuoco Imagem: Edu Araujo/ Agnews

Netos de Francisco Cuoco mandam coroa de flores no velório do ator Imagem: Edu Araujo/ Agnews

O escritor Mauro Alencar no velório de Francisco Cuoco Imagem: Eduardo Martins/Brazil News

Rede Globo envia coroas de flores no velório Francisco Cuoco Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

O enterro será fechado para a família. As informações foram dadas pela assessoria do ator.

Ícone da teledramaturgia brasileira

Francisco Cuoco nasceu em São Paulo em 29 de novembro de 1933 e construiu uma das carreiras mais bem-sucedidas da televisão brasileira. Ele tinha mais de 50 anos de carreira, com trabalhos na TV, cinema e teatro.

Aos 20 anos, Cuoco trocou o curso de direito pela Escola de Arte Dramática de São Paulo. Quatro anos depois de formado, integrou o Teatro Brasileiro de Comédia, onde aprendeu a importância da humildade na profissão, concordando que "não existem pequenos papéis, existem pequenos atores".

Em 1959, ingressou no Teatro dos Sete, ao lado de nomes como Fernanda Montenegro e Sérgio Britto. Paralelamente aos palcos, deu os primeiros passos na televisão, um veículo que o tornaria um ícone.

Atuou no elenco do "Grande Teatro Tupi", interpretando peças completas ao vivo, o que proporcionou um aprendizado incrível devido à necessidade de improviso. As primeiras novelas foram "Marcados Pelo Amor" (1964), na TV Record, e "Redenção" (1966), na Excelsior, que consolidou sua carreira. Em "Legião dos Esquecidos" (1968), ele formou o primeiro de muitos pares românticos com a atriz Regina Duarte.