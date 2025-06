Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 20 a 28/6

Yuri consegue tirar Ryan da cadeia. Confira o resumo dos próximos capítulos de "Dona de Mim" (Globo) logo abaixo:

Sexta-feira, 20 de junho

Filipa se irrita com Jaques, que alerta Abel sobre o novo trabalho da mulher. Rosa diz a Abel que precisa se certificar de que Jaques não venderá sua empresa. Rosa inicia sua lista de afazeres após o diagnóstico, e Abel pede ajuda a Ricardo. Abel desconfia de Ricardo e pede que Samuel denuncie Vanderson. Yuri consegue a liberdade de Ryan, que se emociona com o advogado. Marlon anuncia a Kami que Ryan cumprirá o regime semiaberto. Durval lembra Ryan da dívida pela vida de Lucas. Ademar entrega o resultado do teste de DNA para Jaques. Vanderson escapa da polícia.

Sábado, 21 de junho

Jaques confirma que Vanderson é o pai biológico de Sofia. Jaques liga para Vanderson, que acaba sendo atingido por uma bala perdida durante sua fuga. Manuel deixa escapar para Jussara que Dara assinou o contrato com um empresário. Rosa contrata Rebeca como sua advogada, e dispensa Ricardo. Jussara proíbe Dara de gravar o clipe, e a menina agradece à mãe. Dara confessa que não estava se sentindo bem com as decisões de Donzy. Durval reforça com Ryan que ele ainda deve aos criminosos. Filipa se prepara para montar sua peça na rua e surpreender Abel.

Segunda-feira, 23 de junho

Filipa faz sua apresentação na rua, e Davi transmite ao vivo para a família. Danilo reage a Filipa, e Pam e Jaques percebem. Leo conta que passou a notar Davi com os poemas, e Samuel se incomoda. Manuel discute com Danilo. Jaques vai ao hospital atrás de Vanderson. Rosa questiona Samuel sobre seus sentimentos por Leo. Tânia convida Patrícia para jantar, e Jaques se surpreende. Abel pede que Filipa converse com ele em sua casa. Jussara e Manuel ficam juntos. Abel mostra a carta de Ellen para Filipa. Jaques visita Vanderson, que finge não conhecer o empresário.

Terça-feira, 24 de junho

Vanderson despista Jaques. Filipa e Abel se beijam. Davi lê mais um poema de Samuel para Leo, e os dois ficam juntos. Ayla conhece Maitê, que a incentiva a engravidar mesmo sem o consentimento de Gisele. Leo conta para Davi a história de Sophya. Davi convence Leo a morar com ele. Ayla conhece Caco, um possível doador para o bebê que deseja ter. Yara se insinua para Manuel, e Jussara não gosta. Yara desconfia do namoro entre Davi e Leo. Ayla faz uma tentativa de inseminação caseira com Caco. Vanderson tem alta do hospital e pede para ficar na casa de Jaques. Leo encontra o caderno de poesias de Samuel.

Quarta-feira, 25 de junho

Leo disfarça quando Sofia a chama. Jaques abriga Vanderson em sua casa, e Tânia se incomoda. Davi pede um novo poema a Samuel, que se irrita com o irmão. Leo se aconselha com Filipa sobre sua ilusão com Davi. Sem saber que Vanderson não perdeu a memória, Jaques pede que o homem finja ser o pai de Sofia. Leo confronta Samuel sobre seus poemas, e o rapaz não consegue confessar seu amor. Vanderson lembra de quando Ellen negou sua gravidez a ele. Leo termina com Davi. Gisele estranha o comportamento de Ayla. Davi e Samuel brigam, e Abel tenta apartar os dois.

Quinta-feira, 26 de junho

Abel repreende os filhos, e Ayla tenta acalmar os irmãos. Samuel questiona Ricardo sobre a auditoria fiscal da fábrica. Sofia faz um desenho de seus dois pais, e Leo se preocupa. Vanderson vai com Jaques até a sala de Abel, cobrar a paternidade biológica de Sofia. Ryan consegue sua liberdade, e Lucas pede que Danilo vá com ele buscar o irmão. Vanderson revela que jamais perdeu a memória, e pressiona Jaques por dinheiro. Abel confidencia para Leo seu medo de perder Sofia. Samuel questiona Patrícia, que alerta Ricardo sobre o esquema de sonegação. Gisele aconselha Davi a lutar por Leo. Samuel vê Vanderson rondando a escola de Sofia.

Sexta-feira, 27 de junho

Samuel e Leo enfrentam Vanderson e acionam a polícia, e o rapaz acaba fugindo. Davi vê Leo com Samuel e desabafa com Gisele e Ayla. Samuel conta a Abel sobre Vanderson, e Filipa aconselha o marido a pressioná-lo. Abel anuncia a Jaques que entrou com uma medida protetiva contra Vanderson. Leo procura Davi, que afirma que jamais amará de novo. Kami repreende Lucas por prometer levar Dedé para buscar Ryan. Danilo e Pam se beijam. Adriano e Marlon recebem uma punição por transmitir um vídeo da ação policial sem autorização. Alan avisa a Jussara sobre a detenção de Marlon. Vanderson revela a Tânia que Jaques o paga para segui-la. Vanderson decide invadir a mansão dos Boaz.

Sábado, 28 de junho

Vanderson diz a Tânia que deseja conhecer Sofia para entender por que Ellen o deixou. Patrícia aconselha Jaques a ficar de olho em Samuel. Isabela avisa a Filipa que Nina está sumida. Vanderson perambula pela mata próxima à mansão, e é rendido por Nina. Abel diz a Ricardo que Rebeca cuidará do caso de Sofia. Nina invade o quarto de Sofia, e Leo se assusta. Filipa abraça Nina. Jussara pede que Alan entregue um prato de comida a Marlon. Samuel mostra a foto de Vanderson para Nina, que reconhece o homem que estava próximo à mansão. Todos se preparam para a festa junina do bairro. Yuri consegue adiantar a soltura de Ryan. Saldanha e Rebeca procuram Vanderson.