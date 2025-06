'Armas em todo lugar': responsável pela imagem de P. Diddy revela segredos

Rob Shuter, que foi assessor de imprensa de P. Diddy no início dos anos 2000, falou sobre sua relação com o rapper em depoimento ao site The Hollywood Reporter.

O que aconteceu

Ele diz que ignorou as situações de abuso. "Quando eu digo que não vi esse suposto comportamento, eu digo a verdade. Mas eu também entendo que talvez eu tenha me recusado a enxergar. Não foi por maldade. Foi por ambição. Por deslumbramento. Pela tentação de ser necessário para alguém que o mundo adorava", escreveu no depoimento.

É chocante tudo o que ignoramos quando a fama está presente. Rob Shuter

Shuter diz que, hoje, reconhece que foi cúmplice. Ele afirma que contornar as polêmicas fazia parte de seu trabalho: "Você compartimentaliza. Racionaliza. Foca na próxima campanha, no próximo evento, na próxima crise para gerenciar. Nesses momentos, você se transforma no que esses sistemas precisam para sobreviver: silencioso".

Ele conta que já esteve em muitas casas de famosos, e a de Diddy era a única com detector de metais. "Parecia a segurança de um aeroporto", diz. Os funcionários do rapper andavam armados: "Havia armas em todo lugar. Caras enormes com expressões vazias que monitoravam todos os seus movimentos. Eu o escutava ao telefone, sussurrando com autoridades policiais como se fossem velhos amigos".

O assessor relembra um alerta que recebeu de um segurança. "Ele disse: 'Nunca leve as malas de Diddy quando viajarmos juntos no jatinho'. Eu não perguntei o motivo. Eu não queria saber. Esse foi o trato que fizemos para trabalhar com ele: não analise as coisas de perto, e você poderá continuar no ambiente".