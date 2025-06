Morre Paulo César Ferreira, ex-diretor da Globo, aos 89 anos

O jornalista Paulo César Ferreira morreu ontem aos 89 anos.

O que aconteceu

Ex-diretor da Globo e do Sistema Globo de Rádio passou por algumas internações ao longo do ano. A causa da morte não foi divulgada.

O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de Paulo César Ferreira, um dos grandes jornalistas do nosso país, com história de sucesso na televisão e no rádio. Ele deixa esposa, três filhos e oito netos. Clube de Regatas do Flamengo

Corpo do jornalista foi velado e sepultado hoje, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro.

Trajetória

Carreira de Paulo César Ferreira se confunde com momentos cruciais da implantação e desenvolvimento da Globo. A carreira começou oficialmente aos 22 anos, como repórter na Rádio Continental.

Ele trabalhou com grandes nomes da televisão, a exemplo de José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, Walter Clark e Joe Wallach. O profissional também foi diretor do Sistema Globo de Rádio nos anos 1980.

Paulo foi produtor executivo de cinema. Em 1990, o jornalista criou a TV a cabo NET —da qual foi sócio de Roberto Marinho até 1995.