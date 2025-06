Morre Francisco Cuoco: ator enfrentava problemas de locomoção e infecção

Francisco Cuoco enfrentou problemas de saúde nos últimos anos. O ator morreu hoje aos 91 anos, em São Paulo, após período internado.

Como estava saúde do artista

Últimos meses foram marcados por idas e vindas ao hospital. Ele estava tratando uma infecção nos rins e crises de ansiedade.

Tenho alguns problemas de saúde, de locomoção. Mas... É suportável". Cuoco, em entrevista recente ao jornal Folha de S.Paulo

Ator não conseguia mais ficar em pé sozinho. Ele precisava de ajuda para atividades da rotina, como tomar banho e mudar de cômodo.

Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O artista estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, há cerca de 20 dias.