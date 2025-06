Globo se manifesta sobre morte de Francisco Cuoco; canal anuncia homenagem

A Globo se manifestou sobre a morte de Francisco Cuoco.

O que aconteceu

Emissora divulgou nota em homenagem ao ator, que tinha um contrato vitalício com o canal da família Marinho. "A TV Globo reexibe o Tributo ao Francisco Cuoco, logo depois do Jornal da Globo, em homenagem ao ator, que morreu hoje aos 91 anos", diz o texto.

Francisco Cuoco deixa três filhos, Rodrigo, Diogo e Tatiana. O velório será aberto ao público, nesta sexta-feira, das 7h às 15h, no Funeral Home, no bairro de Bela Vista, em São Paulo. O enterro será restrito a familiares e amigos . Globo

Edição do Conversa com Bial foi cancelada por causa do especial.

Morre Francisco Cuoco

Francisco Cuoco trabalhou por décadas na Globo Imagem: TV GLOBO / João Miguel Júnior

Cuoco enfrentou problemas de saúde nos últimos anos. Últimos meses foram marcados por idas e vindas ao hospital. Ele estava tratando uma infecção nos rins e crises de ansiedade.

Veterano morreu hoje, aos 91 anos, em São Paulo. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O artista estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, há cerca de 20 dias.