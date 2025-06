Globo muda programação para homenagear Francisco Cuoco

A Globo fará uma pequena alteração na grade de programação para homenagear o ator Francisco Cuoco (1933-2025), que morreu hoje em virtude de falência múltipla dos órgãos.

O que aconteceu

A emissora colocará no ar a última entrevista realizada com o artista ao projeto "Tributo". Curiosamente, o episódio com Cuoco foi ao ar no último dia 6 de junho.

A homenagem a Francisco Cuoco irá ao ar na madrugada de sexta-feira (20), a partir da 1h20 (de Brasília), logo após o Jornal da Globo. Dessa forma, o programa Conversa com Bial não será exibido pelo canal.

Cuoco gravou entrevista para emissora em seu apartamento, em São Paulo, em junho de 2024. O registro foi divulgado por sua irmã, Gráca Cuoco, e o material foi ao ar em 6 de junho, na TV Globo.

A atração da Globo destacou os principais personagens da carreira do ator. Ele deu o pontapé na carreira artística em 1950 no teatro e fez sua estreia na TV Globo em Assim na Terra, Como no Céu (1970).

Na homenagem, Betty Faria foi uma das colegas de trabalho ouvidas para homenagear Cuoco. A atriz relembrou o trabalho na trama "Pecado Capital" (1975), de Janete Clair.

Eu acho que a contribuição foram os valores morais dele, de saber que sucesso é igual a uma onda - que cresce e quebra na praia. Tem fases que está lá em cima e tem fases que está lá embaixo. Ele já veio com essa consciência

Betty Faria

Ângelo Paes Leme, com quem Cuoco estrelou a peça "Uma Vida no Teatro" (2013), também revelou sua admiração pela habilidade cênica do artista. "Enquanto ele estava buscando aquela densidade dramática do personagem e das situações, ao mesmo tempo tinha um humor extraordinário. Eu fiquei impressionado com a capacidade dele de experimentar. E ele tem um lado debochado, uma capacidade de rir de si mesmo que é invejável. Isso traz uma leveza. Fica gostoso de compartilhar e trabalhar junto."