'Fiz tudo isso?': Cuoco se chocou com lista de papéis que fez em 'Tributo'

Francisco Cuoco, que morreu hoje aos 92 anos, ficou surpreso com a quantidade de personagens fez na TV durante a gravação do especial "Tributo" (Globo).

O que aconteceu

No especial da Globo, o ator revisitou os seus principais papéis na televisão. Ele, inclusive, não escondeu a surpresa com a lista de trabalho que teve início em 1970 na emissora carioca.

Tudo isso? Não vai me dizer que fiz tudo isso. Meu Deus!

Francisco Cuoco

Artista confidenciou que não viu a vida passar em virtude da quantidade de trabalhos na TV. Ele somente se deu conta quando percebeu os fios brancos do cabelo.

Uma coisa curiosa: eu não sentia a passagem do tempo, porque sempre trabalhei muito, sempre trabalhando muito. Era teatro, televisão, comerciais. Foi muita coisa que eu não percebi, sinceramente, os 60, 70, 80 e os 90. Agora, aos 90, recebo a TV na minha casa e fico contente em rever esse ambiente.

Francisco Cuoco

Cuoco gravou entrevista para emissora em seu apartamento, em São Paulo, em junho de 2024. O registro foi divulgado por sua irmã, Gráca Cuoco, e o material foi ao ar em 6 de junho, na TV Globo.

A atração da Globo destacou os principais personagens da carreira do ator. Ele deu o pontapé na carreira artística em 1950 no teatro e fez sua estreia na TV Globo em Assim na Terra, Como no Céu (1970).

Morre Francisco Cuoco

Francisco Cuoco morreu nesta quinta-feira (19), aos 91 anos. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

O artista estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, há cerca de 20 dias.