Os quatro melhores filmes de todos os tempos, segundo Wagner Moura

Wagner Moura, 48, compartilhou em entrevista ao Letterboxd, plataforma dedicada a amantes do cinema, uma lista com seus quatro filmes preferidos de todos os tempos. A seguir, Splash traz a sinopse de cada um e onde assistir dois deles.

'O Emprego' (1961), de Ermanno Olmi

Acompanha Domenico, um jovem da classe operária que tenta ingressar no mercado de trabalho em Milão, na esperança de garantir estabilidade. O filme segue sua jornada em um processo seletivo burocrático e impessoal até ser contratado por uma grande empresa.

No escritório, Domenico se depara com a monotonia da vida adulta, à medida que desenvolve uma tênue conexão com a colega Antonietta. Com um estilo naturalista e influências do neorrealismo italiano, Olmi faz uma crítica à alienação no mundo corporativo. Não está disponível no streaming.

Eu amo filmes italianos. Acho o neorealismo italiano um dos melhores momentos da história do cinema Wagner Moura, ao Letterbox

'O Emprego', de Ermanno Olmi Imagem: Divulgação

'Cinema Paradiso' (1988), de Giuseppe Tornatore

Este clássico nostálgico narra a história de Salvatore, um renomado cineasta que relembra sua infância em uma pequena vila siciliana. Lá, desenvolveu sua paixão pelo cinema graças à amizade com Alfredo, o projecionista do cinema local.

O filme alterna passado e presente, explorando a força da memória e o papel transformador da arte. É uma homenagem à magia do cinema e à Itália do pós-guerra, com trilha sonora marcante de Ennio Morricone. Venceu o Oscar de "Melhor Filme Estrangeiro". Disponível para aluguel no Apple+.

É lindo. Eu choro toda vez que assisto Wagner Moura

Cena de 'Cinema Paradiso' Imagem: Divulgação

'Iracema: Uma Transa Amazônica' (1974), de Jorge Bodanzky e Orlando Senna

Misturando ficção e documentário, o filme acompanha Iracema, uma prostituta de 15 anos, e seu envolvimento com o caminhoneiro Tião. Juntos, percorrem paisagens devastadas da Amazônia enquanto o filme denuncia a exploração, o desmatamento e o abandono social na região, sobretudo durante a ditadura militar.

Sua linguagem ousada e realismo cru causaram controvérsias. Com isso, foi proibido no Brasil por vários anos, mas no exterior teve grande repercussão. Não está disponível no streaming.

Cena de 'Iracema: Uma Transa Amazônica' Imagem: Divulgação

'Terra Estrangeira' (1996), de Daniela Thomas e Walter Salles

O filme narra a história de Paco, um jovem brasileiro que viaja ilegalmente para Portugal em busca de uma nova vida. Lá, cruza o caminho de Alex, uma brasileira que vive em situação precária. Juntos, tentam sobreviver em um país que também lhes é estranho.

"Terra Estrangeira" aborda temas como identidade, exílio e desalento da juventude brasileira. Com fotografia em preto e branco e trilha sonora marcante, é ambientado nos anos 1990, logo após o confisco das poupanças pelo governo Collor. Disponível no Globoplay.