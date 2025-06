'Eterno galã': artistas lamentam morte de Francisco Cuoco

A notícia da morte de Francisco Cuoco, aos 91 anos, repercutiu no meio artístico nesta quinta-feira, 19. Colegas e amigos do ator prestaram homenagens a ele por meio das redes sociais e da imprensa.

"Foi-se Francisco Cuoco, cai o pano para este ator que habitou o imaginário de todos nós por tantos anos", escreveu Miguel Falabella. "Por trás da lendária figura do eterno galã, havia um homem sensível, um colega engraçado e espirituoso e um profissional de primeira. Demos muitas gargalhadas juntos. Vai deixar saudade. Um beijo, querido. Siga na direção da luz!"

Elizabeth Savalla publicou uma foto em que aparecia abraçada com o amigo. "Muito triste, um grande ator, grande amigo, grande sagitariano, alegre, feliz, tão querido. Muita luz no seu caminhar meu querido, meu profundo pesar aos filhos e amigos, tão querido nosso Cuoco".

Marcelo Serrado recordou as vezes em que trabalhou com o veterano. "Quando comecei na TV, eu era muito fã do Cuoco e depois fizemos juntos algumas coisa na TV. Sempre gentil e querido comigo e com todos! Se foi um dos grandes! Obrigado por tudo, pelo seu talento"

Nathalia Timberg fez uma homenagem pelas redes sociais e lembrou o começo da trajetória do artista. "Hoje perdemos um grande ator dos palcos e das telas: Francisco Cuoco. Ele começou no TBC (Teatro Brasileiro de Comédia) e posteriormente fez parte do Teatro dos Sete, companhia teatral de Fernanda Montenegro e Fernando Torres. Depois passou pelos teleteatros (que resgatamos na segunda e terceira fotos), chegando à televisão, onde ficou eternizado durante gerações. Nossos sentimentos à família, aos amigos e aos fãs".

"Nos deixou hoje um dos maiores atores da nossa televisão. Francisco Cuoco foi um ícone, um artista que inspirou gerações e levou emoção a milhões de lares. Fica a saudade e a eterna admiração. Meus sentimentos à família, amigos e admiradores", disse o autor e dramaturgo Walcyr Carrasco.

Selton Mello, por sua vez, repostou um vídeo do ator e escreveu: "Descanse em paz, mestre Cuoco. Uma honra imensa ter cruzado seu caminho. Seu fã eterno."

Já a atriz Beth Goulart postou um longo texto em homenagem a Cuoco. "Um ator que deixou uma marca indelével na televisão brasileira. Com sua presença carismática e talento excepcional, ele deu vida a personagens inesquecíveis", disse. "Sua contribuição para a televisão brasileira será lembrada por gerações, e seus personagens continuarão a emocionar e inspirar o público".

"Franciso Cuoco, um dos maiores ícones da TV e um dos mais amados pelo público, partiu em paz. O ator que acumulou uma legião de fãs era também um cara muito querido pelos colegas. Deixamos aqui nossa mensagem de carinho e nossos sentimentos à família. Que sua passagem seja de Luz!", escreveu Bruna Lombardi, também pelas redes sociais.

A cantora e ministra da Cultura, Margareth Menezes, também se manifestou. "Recebo com tristeza a notícia da partida de Francisco Cuoco. Um gigante da nossa teledramaturgia, dono de uma carreira linda e memorável. Um artista que nos marcou com seu talento e carisma. Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que se emocionaram com sua arte".

Lázaro Ramos foi outro ator que compartilhou uma foto ao lado do veterano. "Vá em paz, meu amigo Francisco Cuoco. Um dos maiores nomes da nossa teledramaturgia, mestre generoso e grande referência. Que sorte a minha ter dividido cenas e conversas com você. Omar e Foguinho seguem se encontrando por aí, onde a arte e a memória seguem vivas", escreveu.