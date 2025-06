Danny Boyle usa iPhones para reviver franquia de terror '28 Days'

LONDRES (Reuters) - Mais de duas décadas após o lançamento de seu sucesso de terror apocalíptico com zumbis "28 Days Later", o diretor Danny Boyle está retornando à franquia com um novo olhar e uma nova tecnologia.

O filme original foi ambientado em um cenário de um "vírus da raiva" que destruiu o Reino Unido e forçou os residentes a entrar em quarentena. Ele foi seguido pela sequência "28 Weeks Later", dirigida por Juan Carlos Fresnadillo.

Ainda mais tempo se passou em "28 Years Later" (28 anos depois), lançado esta semana e que reúne Boyle com o roteirista do filme original, Alex Garland.

Estrelado por Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer, Ralph Fiennes e o novato Alfie Williams, o filme acompanha a jornada de um menino com seu pai de uma comunidade fechada em uma ilha até o continente para matar seu primeiro zumbi.

Sua mãe luta contra uma doença que a isola do resto da comunidade e ameaça separar a família.

"Houve exibições ocasionais de ("28 Days Later") e... ele realmente não ficou datado", disse Boyle à Reuters na estreia mundial de "28 Years Later" na noite de quarta-feira.

"O mais importante é que a reação das pessoas parecia que estavam assistindo a algo muito atual... E isso nos levou a pensar: será que devemos introduzir algo mais nesse mundo?"

Uma das inovações foi a configuração da câmera. Boyle se aproximou da ação, às vezes usando até 20 iPhones ao mesmo tempo em equipamentos especiais.

"Os smartphones agora filmam em resolução 4K, que é uma resolução de cinema. Portanto, você pode usá-los", disse Boyle.

"Eles são incrivelmente leves. Você pode ir a algum lugar com uma pegada muito leve e também pode construir equipamentos especiais com eles, que foi o que fizemos para algumas das ações violentas do filme."

Taylor-Johnson disse que a técnica deu ao filme uma textura "visceral e imersiva". "Isso me fez sentir um pouco vulnerável às vezes, porque é muito invasivo."

"28 Years Later" também será o primeiro de uma nova trilogia de filmes, com o segundo - "28 Years Later: O Templo de Ossos" - previsto para janeiro.

((Tradução Redação Barcelona))

REUTERS MS