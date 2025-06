Bruce Springsteen diz que evitou ver sua cinebiografia: 'Envolve dias dolorosos da minha vida'

Bruce Springsteen falou sobre o filme Springsteen: Salve-Me do Desconhecido, com lançamento em outubro, revelando que às vezes evitava assistir cenas "profundamente pessoais" quando visitava o set.

O longa, dirigido por Scott Cooper, no qual o astro de O Urso, Jeremy Allen White, interpreta Springsteen, narra a criação do seu álbum de 1982, Nebraska. O disco acabaria por se tornar uma de suas obras mais importantes, e foi feito em um momento em que Springsteen estava reconciliando seu recém-descoberto sucesso com os fantasmas de seu passado.

"Jeremy Allen White foi muito, muito tolerante comigo nos dias em que eu aparecia no set", contou o cantor à Rolling Stone.

Springsteen disse que falou o seguinte a White: "Olha, sempre que eu estiver atrapalhando, só me dar aquele olhar que eu vou para casa".

No entanto, o roqueiro admitiu que houve "alguma estranheza" no processo porque a biografia envolve "alguns dos dias mais dolorosos" de sua vida. "Se havia uma cena que estava por vir que às vezes era realmente muito pessoal, eu queria que os atores se sentissem completamente livres, e eu não queria atrapalhar, então eu simplesmente ficava em casa", explicou.