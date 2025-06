Alice Wegmann despista sobre 'clima' com Carrão: 'Existe um encantamento'

Alice Wegmann, 29, despistou ao ser questionada se ela e Humberto Carrão, 33, "criaram um clima" para dar mais força à narrativa da novela "Vale Tudo" (Globo).

Atriz disse que os dois tiveram "um reencontro". "Tínhamos trabalhado juntos em 'A Lei do Amor'. Quando nos reencontramos, mais maduros, nos reconhecemos. É legal olhar e falar: 'Caramba, que pessoa legal você se tornou'. É mágico. Amor genuíno. A gente não tá namorando. Existe, sim, um encantamento", falou em entrevista ao Conversa Vai, Conversa Vem, do O Globo.

Wegmann disse que encontrou em Carrão um "parceiro" aliado com seus valores e ideal de mundo. "[Um parceiro que] olha pra equipe com carinho e não só para o umbigo dele, que joga com você, que conversa sobre o futuro da novela, da TV, do cinema".

A gente sonha junto, e as pessoas acabam torcendo. Agora, vamos ver se eles vão conseguir se acertar na novela. Ainda tem uma Maria de Fátima e um Renato pela frente. Alice Wegmann

Questionada sobre a impossibilidade de ter amigos homens sem que estes sejam apontados como affair, ela disse que teve e tem amigos homens que olha com admiração. "Carrão é esse menino legal, antenado com o mundo, que busca melhorar, faz terapia!".

A artista ressaltou que está solteira há um ano. Recentemente, foi flagrada aos beijos com Luiz Guilherme Niemeyer em um restaurante no Rio de Janeiro. "Aconteceu de sair, ficar com um cara, mas se for ficar dando satisfação sobre a minha vida toda... Quero isso, não".