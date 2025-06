Vereadora do PT do interior do Rio Grande do Sul é morta a facadas

A vereadora de Formigueiro (RS) e técnica de enfermagem Elisane Rodrigues dos Santos (PT), de 49 anos, foi encontrada morta com vários golpes de faca na manhã desta terça-feira, 17, em uma estrada de terra no município no interior do Estado. A parlamentar era a única mulher entre os nove vereadores da Câmara Municipal.

A Polícia Civil está investigando o caso e acredita que o crime ocorreu na madrugada, já que a vereadora participou da sessão da Câmara Municipal na noite de segunda-feira, 16. O corpo foi encontrado ao lado do carro da parlamentar.

Conforme o delegado Antonio Firmino, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, havia diversos golpes de faca na região do tronco e com um corte profundo no pescoço de Elisane. Não há câmeras de monitoramento na região.

"Suspeitamos que as agressões tenham começado dentro do carro, já que há sangue no para-brisas e no banco. Imagino que ela tenha caído ao lado do carro depois", disse o delegado ao portal GZH.

Ainda de acordo com a polícia, a principal suspeita é de que uma ou mais pessoas que conheciam Elisane teriam a atraído para o local e cometido o crime. Em princípio, a polícia descarta a possibilidade de latrocínio, pois todos os pertences da vereadora estavam no carro. O corpo foi encaminhado para Santa Maria, onde passará por perícia.

A Câmara Municipal de Formigueiro decretou luto oficial por três dias.

PT cobra investigação urgente

Lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT) manifestaram indignação com o assassinato da vereadora. Os colegas de partido consideram a possibilidade de o crime ter sido motivado por violência de gênero e cobram por investigações.

O presidente nacional da sigla, senador Humberto Costa (PE), lamentou a morte da colega e repudiou o ato em suas redes sociais.

"Quero externar aqui minha dor e minha indignação pela morte violenta de um grande quadro político do PT, a vereadora Elisane Rodrigues dos Santos. Foi assassinada a facadas e, ao que tudo indica, trata-se de feminicídio, em que pese não estar descartada motivação política. É urgente uma investigação rigorosa em mais um crime de ódio contra mulheres. Não vamos sossegar até que esse ato bárbaro esteja esclarecido", disse.

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também prestou apoio e solidariedade à família e aos amigos da vereadora. "A violência que atinge mulheres no Brasil, dentro e fora da política, é inaceitável. O feminicídio precisa ser enfrentado com seriedade", disse a petista no X (antigo Twitter).

A secretária nacional de mulheres do PT, Anne Moura, também se manifestou. "Ainda não sabemos a motivação desse assassinato, mas esperamos que as autoridades consigam identificar os autores e explicar a motivação deste terrível crime", disse.

"Não podemos deixar de nos preocupar com o fato de uma companheira nossa ter sido morta. Sempre que uma mulher eleita sofre violência política de gênero ou é vítima de um crime, a democracia fica mais fragilizada", completou.

O diretório estadual do PT Mulheres no Rio Grande do Sul destacou o papel político e social desempenhado pela vereadora e cobrou justiça.

"Elisane foi uma voz firme e comprometida com a defesa dos direitos sociais, da causa Quilombola, da saúde pública, da justiça social e do diálogo. Sua morte não pode ser naturalizada. Seguiremos honrando sua memória com mais luta, mais organização e mais coragem", afirmou o diretório da sigla.