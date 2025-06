'Torço por beijo e café na cama', diz atriz sobre casal LGBT em 'Vale Tudo'

A atriz Lorena Lima, que interpreta Laís no remake de "Vale Tudo" (Globo), falou, em entrevista exclusiva a Splash, sobre a intensidade das gravações da novela e as mudanças urgentes na representação LGBTQIAPN+.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Uma escalação surpreendente

Lorena descreve com empolgação sua rotina entre gravações, estudos de texto e os trabalhos paralelos no teatro. "É uma loucura, mas é uma loucura que eu gosto. Me dá fogo, me lembra que estou viva", diz a atriz que, antes de "Vale Tudo", tinha feito uma participação especial na novela "Vai na Fé" (Globo).

A atriz revela que não fez teste para o papel de Laís. "Fiz teste para outra personagem", conta. A ligação da produtora de elenco foi uma surpresa feliz. "Achei que não tinha rolado. Quando ela falou da Laís, fiquei emocionada. Foi um indício de que havia algo ali em mim que interessava."

Integrando o remake de uma das novelas de maior sucesso da teledramaturgia brasileira, Lorena buscou assistir a alguns capítulos após a escalação. "Foi mais um lugar meu, pessoal, de honrar quem veio antes. A Cecília e a Laís da versão original tiveram que andar para que a gente pudesse correr."

Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings) em 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

'Torço por beijo todo dia'

Na trama, Lorena faz parte de um casal lésbico ao lado da atriz Maeve Jinkings. "Na anterior, era tudo em códigos. Agora elas dizem que são casadas há dez anos. A gente não quer mais se esconder."

Diferente da versão original, o remake de "Vale Tudo" aborda a adoção homoafetiva, com a chegada da pequena Sarita (Luara Telles). "Recebemos mensagens lindas. Uma delas foi de um coletivo chamado Dupla Maternidade, com mais de 1.500 mães pelo Brasil. Me mandaram um presente com um bilhete: 'Que bom que vocês existem'. É para isso que a gente faz o que faz."

Apesar do espaço conquistado pelo casal Laís e Cecília, uma cobrança frequente do público é a ausência de demonstrações físicas de afeto. "Torço por beijo todo dia. Elas acordando, tomando café. Quero tudo", afirma a atriz. Mas Lorena também reconhece os desafios: "Vivemos em um país complexo."

Sabemos o país onde vivemos. E sabemos também que vivemos numa certa bolha que abraça esse casal. Mas quando estamos em uma novela, sabemos que falamos com outras camadas de um Brasil profundo. Falamos com Rio, São Paulo, Sergipe, com Acre... Então, existem muitas camadas. Lorena Lima

A atriz, no entanto, diz acreditar que o time de roteiristas, encabeçado pela autora Manuela Dias, está atento e comprometido com a causa. "A Manuela Dias é muito politizada. Ela, desde o início, demonstrou um desejo muito grande em descender esse núcleo. Então, confiamos enquanto equipe, sabe? Isso é importante."

Sobre o engajamento da novela nas redes sociais, Lorena admite que acompanha, mas com moderação. "Não tenho conta fake, mas gosto de ver como as pessoas estão recebendo. Respondo muito as mensagens positivas. E as críticas, tento responder com esperança."